Умер обладатель "Золотого мяча" Денис Лоу

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Экс-нападающий футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" и сборной Шотландии Денис Лоу скончался в возрасте 84 лет. Об этом сказано на сайте английской команды.

Клуб процитировал заявление родных бывшего футболиста, в котором они поблагодарили всех тех, кто помогал заботиться в последнее время о Лоу.

Лоу представлял "Манчестер Юнайтед" в период с 1962 по 1973 года, выиграв с командой два чемпионата Англии, два Суперкубка Англии, Кубок Англии и Кубок европейских чемпионов.

В 1964 году он получил "Золотой мяч". На данный момент Лоу находится на третьем месте в списке лучших бомбардиров в истории "МЮ", так как он забил 237 голов. Перед ним на первом месте расположился Уэйн Руни с 253 голами и на втором – Бобби Чарльтон с 249 голами.

Лоу также играл за "Манчестер Сити", "Хаддерсфилд Таун" и итальянский "Торино".

