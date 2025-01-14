Фото: mancity.com

Бывший главный тренер футбольного клуба "Манчестер Сити" Тони Бук скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщил английский клуб на странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Причины смерти в клубе не раскрыли.

Бук играл за английский "Манчестер Сити" в период с 1966 по 1974 год. Он участвовал в 315 матчах и забил 5 голов. Вместе с клубом он стал чемпионом Англии (1967/68), победителем Кубка (1968/69) и Суперкубка Англии (1968, 1972), Кубка лиги (1969/70), Кубка обладателей кубков (1969/70).

Кроме того, Бук играл за "Торонто", "Бат Сити" и "Плимут Аргайл". На должности главного тренера "Манчестер Сити" он смог привести к победе футболистов в Кубке лиги в сезоне 1975/76.

