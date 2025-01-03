Умер тренер Елены Исинбаевой Евгений Трофимов

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Тренер двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой Евгений Трофимов ушел из жизни в 80 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

При этом причины смерти заслуженного тренера России остаются неназванными. Организация выразила соболезнования его близким и друзьям, а также легкоатлетической общественности. О дате и месте похорон Трофимова планируется сообщить дополнительно.

"Евгений Трофимов воспитал большое количество победителей и призеров многочисленных международных и всероссийских соревнований, которые много раз выигрывали медали чемпионатов СССР и России, но самой известной его ученицей является, конечно, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева", – отмечается в сообщении ВФЛА.

Трофимов работал в качестве личного тренера Исинбаевой в период с 1997 по 2006 год, а затем с 2010 по 2013 год. За это время спортсменка сумела выиграть Олимпийские игры 2004 года в Афинах и получила бронзу в рамках Олимпиады 2012 года в Лондоне.

Сам тренер был отмечен медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

