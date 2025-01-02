Старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети умерла в возрасте 103 лет

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Старейшая победительница Олимпийских игр, пятикратная чемпионка по спортивной гимнастике Агнеш Келети умерла в Венгрии. Она не дожила недели до своего дня рождения, сообщает издание Nemzeti Sport со ссылкой на представителя спортсменки.

"Агнеш Келети, пятикратная олимпийская чемпионка по гимнастике, старейшая в мире олимпийская чемпионка, скончалась в четверг утром в возрасте 103 лет", – говорится в соощении.

Келети родилась 9 января 1921 года в Будапеште. Свой первый чемпионат Венгрии спортсменка выиграла в 1940 году, после чего ей было запрещено заниматься всеми видами спорта из-за еврейского происхождения.

Она пережила Холокост, а после Второй мировой войны вернулась в спорт. В 1952 году Келети стала победительницей Олимпиады, а на Играх в 1956 году завоевала еще четыре золота. Всего у спортсменки 10 медалей Олимпиады и три медали чемпионатов мира.

