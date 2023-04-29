Гимнаст Юрий Королев умер в возрасте 60 лет

Фото: ТАСС/Валерий Зуфаров

Девятикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом сообщает Федерация спортивной гимнастики России на своем сайте.

Причины смерти спортсмена не уточняются.

Королев трижды становился чемпионом мира в командном первенстве, пятикратным чемпионом Европы в отдельных видах многоборья, девятикратным победителем первенств СССР.

Позже Королев решил завершить карьеру, после чего смог получить звание судьи международной категории. Спортсмену удалось поработать в Европе и Пекине, на котором, во время проведения Олимпиады, он находился в новом статусе судьи.

Он занимался тренировками со спортсменами во Владимирской ДЮСШОР имени Толкачева. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.

Федерация выразила соболезнования родным, близким, друзьям и ученикам Королева, отмечается в сообщении.

