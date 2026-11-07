Более 30 вспышек произошло на Солнце за неполные двое суток

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На Солнце за неполные двое суток зарегистрировали 35 вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Солнце происходит стремительный рост вспышечной активности", – отметили ученые.

За минувшие сутки космические средства слежения отметили 18 событий класса C и выше – обычных и крупных. Еще 17 вспышек добавились за первые 12 часов следующих суток.

Главным источником роста специалисты называют крупную группу солнечных пятен: сейчас она находится почти в центре видимого диска Солнца.

При этом дальнейшего увеличения числа событий исследователи не исключают. По их оценкам, если нынешние темпы активности сохранятся, к концу суток общее количество зарегистрированных вспышек может достичь 40–50.

Ученые ранее сообщили, что на Солнце после длительного затишья возобновился рост вспышечной активности. Серия началась 5 ноября со вспышки класса M3.6. Она оказалась самой мощной с 10 октября.

До этого на Солнце произошел выброс протуберанца размером около 500 тысяч километров. Протуберанцы представляют собой темные холодные облака газа, которые парят над поверхностью Солнца на высоте в десятки и сотни тысяч километров.