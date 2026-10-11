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11 октября, 19:02

Наука

Малый межпланетный аппарат рассматривается в РФ для отправки к Апофису

Фото: science.esa.int

Для российской миссии к астероиду Апофис в качестве предпочтительного варианта рассматривают малый межпланетный аппарат. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института ядерной физики (НИИЯФ) имени Д. В. Скобельцына МГУ Владислав Оседло.

По его словам, от кубсатов новый аппарат отличат повышенные автономность и энергетические возможности – их увеличат, как и ресурс двигательной установки.

"Идеология проекта состоит в том, чтобы взять за основу проверенную платформу", – пояснил Оседло, уточнив, что речь идет уже не об обычном университетском кубсате, а о малом межпланетном научном аппарате.

При его создании в НИИЯФ намерены максимально задействовать технологический задел МГУ и партнеров вуза.

Помимо орбитального движения прорабатывается режим управляемого совместного полета.

"Апофис – сравнительно небольшое тело диаметром порядка 250–350 метров, обладающее очень слабым собственным гравитационным полем. Поэтому рассматривается режим, когда аппарат сближается с астероидом, выравнивает с ним скорость и далее сопровождает его на расстоянии от нескольких километров до сотен метров", – отметил ученый.

Еще одно направление – биологический эксперимент на поверхности астероида. Небольшой посадочный или отделяемый модуль может нести герметичную ячейку с микроорганизмами, спорами либо другими модельными биологическими объектами. Ученые хотят проверить, как биоматериал поведет себя в вакууме, при резких перепадах температуры и под солнечным и галактическим излучением.

"Мы хотим поставить эксперимент на стыке космической физики и биологии", – подчеркнул Оседло.

Оценить, как меняются жизнеспособность и характеристики образцов, помогут специалисты МГУ по космической физике, астрофизике, биологии и медицине. Часть такого опыта уже есть. В частности, биологические и медицинские эксперименты идут на спутнике "НИИЯФ МГУ-80", запущенном в декабре 2025 года, а в межпланетной миссии это направление можно развить на другом уровне.

Отдельный интерес связан с поведением астероида при сближении с Землей.

"Приливное воздействие нашей планеты может привести к перестройке поверхностного слоя астероида, смещению камней и выбросу пыли", – предупредил Оседло.

По его словам, ценность представляет не только само исследование Апофиса, но и возможность наблюдать один и тот же объект до, во время и после сильного гравитационного воздействия Земли. Ученый называет это природным физическим экспериментом, данные которого нужны для физики малых тел Солнечной системы, понимания их внутренней структуры и эволюции, а также для задач планетарной защиты.

Инициатором миссии в России выступил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Ректор вуза Виктор Садовничий ранее отмечал, что реализация инициативы важна для прогнозирования более масштабных астероидных угроз. Технические параметры аппарата и его полета сейчас прорабатывают сотрудники НИИЯФ МГУ.

Апофис открыли в 2004 году, его размеры составляют около 350 метров. 13 апреля 2029 года тело окажется в 32 тысячах километров от Земли. Угрозы для планеты оно не несет, но такое сближение дает возможность изучить астероид вблизи. Для этого запланированы и зарубежные миссии. Аппарат NASA OSIRIS-APEX, который уже находится в полете и получил новое задание после изучения астероида Бенну, и RAMSES Европейского космического агентства, его запуск пока планируется.

Ранее стало известно, что ученые из КНР рассматривают возможность уничтожения астероидов, угрожающих Земле, с помощью ядерного оружия. Бомбы могут установить в глубине небесного тела.

Предполагается, что на поверхности астероида беспилотный аппарат сделает глубокое отверстие. Затем на небесное тело будут сбрасывать ядерную бомбу.

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