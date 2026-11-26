Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Работа сервиса "Алиса AI" восстановлена после кратковременного сбоя, заявили РИА Новости в компании "Яндекс".

Команда специалистов продолжает следить за показателями сервиса и сообщениями пользователей, уточнили в организации.

Сбой произошел вечером 26 ноября. За сутки число обращений достигло 561.

Россияне жаловались на общий сбой и неполадки в самом сервисе. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Ленинградской областей.

До этого проблемы зафиксировали в работе сервисов "Ростелекома". Проблемы наблюдались в Новосибирской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Приморском и Хабаровском крае.