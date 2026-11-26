26 ноября, 19:12Технологии
Работа "Алисы AI" восстановлена после сбоя
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Работа сервиса "Алиса AI" восстановлена после кратковременного сбоя, заявили РИА Новости в компании "Яндекс".
Команда специалистов продолжает следить за показателями сервиса и сообщениями пользователей, уточнили в организации.
Сбой произошел вечером 26 ноября. За сутки число обращений достигло 561.
Россияне жаловались на общий сбой и неполадки в самом сервисе. Больше всего сообщений поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа, Новосибирской и Ленинградской областей.
До этого проблемы зафиксировали в работе сервисов "Ростелекома". Проблемы наблюдались в Новосибирской, Иркутской и Нижегородской областях, а также Приморском и Хабаровском крае.
Пользователи столкнулись со сбоями в работе Google, DeepSeek и Twitch