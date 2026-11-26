Фото: Legion-Media.com

Рэперы Тимати и Егор Крид (настоящие имена – Тимур Юнусов и Егор Булаткин соответственно) анонсировали совместный концерт, который пройдет 28 августа 2027 года на московском стадионе "Лужники". Об этом сообщили артисты в посте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Публикацию они сопроводили афишей шоу и фотографиями, сделанными около 15 лет назад. Там же они пообещали, что "будет легендарно", и отметили, что билеты уже в продаже.

Для Тимати это будет первое крупное выступление за 10 лет. Последний большой сольный концерт рэпера прошел в 2017 году в московском спорткомплексе "Олимпийский" и был приурочен к 15-летию его творческой карьеры. После этого музыкант приостановил концертную деятельность.

В августе 2025 года Крид выступил с сольным концертом в "Лужниках" и собрал, по данным организаторов, 86 тысяч зрителей. На тот момент он был самым молодым артистом, выступавшим на этой площадке. В августе 2026 года рекорд побил Ваня Дмитриенко, который также собрал стадион.

Кроме того, 1 декабря в Смоленске рэпер Macan (настоящее имя – Андрей Косолапов) даст первый сольный концерт после завершения срочной службы в армии. На выступление продано уже свыше 80% билетов. Самой дорогой категорией оказалась фан-зона, куда билет стоит 7 тысяч рублей.