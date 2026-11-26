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Мать умершей от истощения пятилетней девочки в Вологде не вызывала скорую помощь, так как рассчитывала откормить детей кашей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем канале в мессенджере MAX.

Женщина отметила, что дети никогда не теряли вес. Она также признала, что не обращалась за медицинской помощью для детей, и назвала себя плохой матерью. Отец умершей девочки не дал внятного ответа на вопросы следователей.

В СК уточнили, что семья состояла на профилактическом учете, однако должностные лица органов системы профилактики своевременно не приняли меры для защиты прав и законных интересов детей.

Главный врач Вологодской областной детской клинической больницы Александр Стренаков, в свою очередь, рассказал, что еще один ребенок семьи остается в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, а остальные девять детей размещены в общих соматических отделениях. Медики продолжают диагностический поиск, за всеми маленькими пациентами следят врачи.

О смерти девочки из семьи, где воспитывались 12 детей, в Вологде стало известно 26 ноября. По данным СК, ребенок умер от истощения. Сейчас решается вопрос об изъятии детей из семьи и их помещении в спецучреждения.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что депутаты обратятся за объяснениями в связи с ситуацией к органам опеки и уполномоченному по правам ребенка в регионе.

Председатель СК Александр Бастрыкин в свою очередь потребовал представить ему доклад о ходе расследования. По данным СМИ, родители пострадавших детей были задержаны.