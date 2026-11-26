Наиболее вероятной причиной яркой вспышки в небе над Карелией в ночь на 26 ноября считается вхождение метеорита в атмосферу Земли. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил доцент кафедры физической электроники Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена Алексей Кононов.

"Скорость таких метеоритов обычно составляет от 11 до 72 километров в секунду", – сказал он.

Кононов пояснил, что при взаимодействии космического тела с атмосферой его кинетическая энергия преобразуется в тепловую энергию и энергию электромагнитного излучения. Вспышку вызывают ударное сжатие воздуха, нагрев, испарение вещества, а также возбуждение и ионизация атомов.

Кроме того, вспышка усиливается при разрушении объекта под действием аэродинамических и термических нагрузок. Сине-зеленый оттенок, как отметил Кононов, объясняется тем, что при сгорании такой цвет дают входящие в состав космического тела магний и железо, а также газы земной атмосферы.

Ранее в соцсетях и региональных пабликах жители Карелии выложили кадры, на которых небо на несколько секунд озаряется ярким сине-зеленым свечением. Свечение продолжалось примерно две секунды, затем постепенно угасло.

Яркий метеор заметили жители Петрозаводска, Вилги, Сегежи, Кондопоги и Костомукши. В Северной Америке явление сняли на камеры в штатах Мичиган и Огайо, а также в канадской провинции Онтарио.