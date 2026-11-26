Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители труднодоступных и удаленных населенных пунктов смогут получать телемедицинские консультации в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин на заседании комитета Совфеда по социальной политике.

Он отметил, что нововведение позволит повысить доступность медицинской помощи и приблизить ее к жителям отдаленных территорий. По словам Баланина, соответствующие объемы медпомощи предусмотрели в программе государственных гарантий и территориальных программах каждого региона. Речь идет о двух форматах взаимодействия: "врач – врач" и "врач – пациент".

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш предложил включить в ОМС скрининг на диабет первого типа у детей еще до появления симптомов. Анализ крови на островковые аутоантитела позволит выявлять признаки заболевания на ранней стадии, в первую очередь у несовершеннолетних из групп повышенного риска.

Также парламентарий выступил за создание федерального регистра таких детей для организации регулярного медицинского наблюдения независимо от региона проживания.

