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Россиянам лучше заранее составить список вещей, которые приносят радость, чтобы настроиться на позитив в Новом году. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на психолога Эльвиру Жданову.

По словам специалиста, в каждом дне стоит выделять то, что делает человека счастливым, и отмечать сделанное. Такой план не нужно выбрасывать: позже его можно перечитать для осознания счастья.

Специалист добавила, что верить в астрологию или нет – личное дело каждого. Жданова подчеркнула, что человек способен замечать хорошее, не плыть по течению и стараться улучшать свою реальность.

Ранее стало известно, что почти трети россиян необходимо от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, чтобы чувствовать себя счастливыми. Каждый пятый (20%) будет чувствовать себя счастливым при ежемесячной сумме от 50–150 тысяч рублей.

Еще 11% опрошенных предпочли бы иметь от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а более 1 миллиона – 12%. При этом 4% для положительных эмоций достаточно менее 50 тысяч рублей каждый месяц.