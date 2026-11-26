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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России необходимо использовать маски и антисептики для профилактики гриппа, передает РИА Новости.

Он уточнил, что в стране зафиксирован подъем заболеваемости гриппом. В связи с этим рекомендуется использовать средства защиты там, где это возможно.

Между тем в Москве с 16 по 22 ноября выявили рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным столичного управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю количество случаев превысило показатели предыдущего периода. Наибольший прирост зафиксировали среди школьников. При этом эпидемиологическая ситуация соответствует сезонным показателям, уточнили в ведомстве.

В свою очередь, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что симптомы у большинства заболевших гриппом исчезают примерно за неделю, однако для некоторых категорий людей это заболевание представляет серьезную угрозу. В первую очередь это касается беременных женщин, младенцев, пожилых и пациентов с хроническими заболеваниями.

В отдельных случаях грипп приводит к тяжелым осложнениям, например, к летальному исходу. При этом у большинства пациентов болезнь протекает без подобных последствий.