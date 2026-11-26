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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит уголовную ответственность за изготовление, сбыт и использование наклеек, имитирующих акцизные марки на алкоголе.

В настоящее время по соответствующей уголовной статье наказывают за производство, продажу и применение поддельных акцизных и федеральных специальных марок для маркировки алкоголя. Однако, если на стикере стоит пометка "не является акцизной маркой", состав преступления не возникает.

Авторы инициативы считают такой подход опасным. По их мнению, имитации внешне неотличимы от настоящих марок, поэтому покупатель думает, что берет легальный алкоголь. Употребление контрафактной продукции при этом угрожает жизни и здоровью.

Законопроект прямо относит к предмету преступления наклейки и стикеры с изображениями, сходными до степени смешения с акцизными или федеральными специальными марками. За изготовление и сбыт таких наклеек будут наказывать так же, как подделку самих марок: штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, принудительными работами до 5 лет либо лишением свободы до 8 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

За те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные группой лиц по предварительному сговору, предусмотрено более строгое наказание – штраф от 500 до 800 тысяч рублей либо лишение свободы до 12 лет со штрафом до миллиона рублей и ограничением свободы до 1 года.

Российское правительство законопроект поддержало, но при условии доработки. Замечание кабмина касается понятия "сходные до степени смешения". В заключении указано, что оно может вызвать трудности в правоприменении и требует дополнительной проработки.

Ранее сообщалось, что совет ГД отложил рассмотрение во втором чтении законопроекта о дистанционной продаже вина через сайт "Почты России" на более поздний срок. Документ предусматривает проведение эксперимента по онлайн-продаже трех видов алкогольной продукции: вина, крепленого и игристого вина. Речь идет только о напитках, изготовленных из российского винограда.