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Глава многодетной семьи из Вологды, в которой пятилетняя девочка умерла от истощения, отказывался от продуктовых наборов. Об этом сообщил министр соцзащиты Вологодской области Александр Ершов на оперативном совещании под председательством губернатора региона Георгия Филимонова.

По словам Ершова, отец семейства объяснял отказ от помощи тем, что его зарплаты и получаемых семьей пособий достаточно для обеспечения детей.

Кроме того, несовершеннолетние пропускали медосмотры и нерегулярно ходили в школу и детский сад. Ершов добавил, что формально все дети числились в школьных и дошкольных учреждениях. При этом двое из них по заявлению матери, находившейся в декретном отпуске, в последнее время вовсе не посещали детсад.

После гибели девочки следователи возбудили уголовные дела об убийстве и халатности. Кроме того, ее семилетний брат попал в больницу тоже в состоянии истощения. По версии СК, родители не обеспечивали должный уход за детьми.

Семья, в которой воспитывались 12 детей, включая 11 несовершеннолетних, с 2020 года состояла на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в квартире. С родителями неоднократно проводили профилактические беседы. При этом семья ежемесячно получала пособия на сумму более 200 тысяч рублей.

СМИ сообщили, что родителей уже задержали. Ожидается, что 27 ноября суд изберет им меру пресечения. На фоне произошедшего в Госдуме заявили о намерении запросить объяснения у органов опеки. Вопросы у депутатов также возникли к уполномоченному по правам ребенка в Вологодской области.

