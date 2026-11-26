Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Актер Роман Курцын назвал ВДНХ лучшим местом для съемок сказок. Об этом он рассказал aif.ru в преддверии выхода фильма "Сказочные выходные" с его участием.

Он отметил, что ВДНХ является его любимой локацией в Москве. Артист вспомнил, что, когда был там в 2008 году, территория была совсем пустой, а сейчас превратилась в "невероятную точку притяжения".

Курцын рассказал и о других воспоминаниях, связанных со столицей, которую он считает лучшим городом Земли. Впервые город он посетил в детстве: приехал на Красную площадь в рамках школьной экскурсии. Работать в Москве он начал в 2008-м, когда снимался в сериале "Меч".

В первый месяц артисту приходилось жить на Ярославском вокзале, а позже он смог снять комнату в районе Марьино. По его словам, добираться от метро до съемочной площадки тогда было трудно. Он даже боялся идти от станции до дома – везде чувствовалась опасность.

Сейчас же Москва стала для Курцына "невероятно крутым городом". Теперь он не боится даже отпускать сына на вечерние прогулки в парк "Сокольники". Изменились, по его словам, и Ярославский вокзал, и дороги, и общественные пространства.

Ранее заслуженный артист РФ Александр Хованский назвал театр "Современник" сердцем Чистопрудного бульвара в Москве. Он вспомнил, как в честь юбилея культурного учреждения запускал с коллегами театральный поезд. Актер отметил, что такие проекты помогают людям больше узнавать о любимом городе и его окрестностях. Например, он сам внимательнее изучил Хитровку и район Павелецкого вокзала.

