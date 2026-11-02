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02 ноября, 17:19

Шоу-бизнес

Актер Алексей Агранович назвал районы Хамовники и Аэропорт любимыми в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Алексей Агранович назвал районы Хамовники и Аэропорт любимыми в Москве. Этим он поделился в интервью Москве 24.

Артист рассказал, что долгое время жил в районе Патриарших прудов. В настоящее время он проживает в Хамовниках, где уже много лет снимает квартиру. Агранович признался, что очень любит эту часть столицы.

"Я знал о его существовании (района Хамовники. – Прим. ред.) ранее, я там бывал. Но он не вызывал у меня никаких эмоций. Сейчас для меня это самый удобный район, потому что все близко. Он логистически очень удобен. Он "зеленый". Рядом "Лужники", Девичье поле..." – добавил актер.

Помимо этого, артист назвал район, от которого у него "защемляет сердце". По его словам, таковым является территория возле метро "Аэропорт". Также Агранович вспомнил про Красноармейскую улицу и Тимирязевский лес.

"Это связано с детством, с дедушкой и бабушкой. <...> Это место, где я рос", – подытожил актер.

Ранее Сергей Собянин рассказал о завершении работ по благоустройству в нескольких районах на северо-востоке Москвы. В частности, отметил мэр, в 2025 году были обновлены территории в районах Южное Медведково, Отрадном и Бабушкинском. В 2026-м было завершено благоустройство "Этнографической деревни Бибирево".

Сергей Собянин рассказал, как преобразились территории на западе Москвы

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