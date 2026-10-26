Сергей Собянин рассказал о результатах благоустройства на северо-востоке Москвы

Фото: MAX/"Сергей Собянин. Личный блог"

Работы по благоустройству завершены в нескольких районах на северо-востоке Москвы. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

В частности, отметил мэр, в 2025 году были обновлены территории в районах Южном Медведкове, Отрадном и Бабушкинском районе. А в 2026-м завершено благоустройство "Этнографической деревни Бибирево".

По словам градоначальника, проект объединил современный комфорт и традиции русского зодчества. При входе в парк установили арку с резными деталями, которые изображают героев славянской мифологии. По вечерам территорию освещает новая система подсветки.

Для проведения мероприятий обновлены сцена и амфитеатр. В парке появились резные скамейки, качели, а у воды установили шезлонги. Для детей оборудовали четыре игровые площадки: для самых маленьких создали развивающие зоны для лазания и установили батуты, для ребят постарше сделали полосу препятствий и многоуровневые комплексы для активных игр.

Любители спорта могут заниматься на новых площадках с тренажерами, играть в настольный теннис и баскетбол. Кроме того, добавил Собянин, на территории появились новые деревья и растения.

Ранее в столичных дворах и общественных пространствах установили новые шахматные и теннисные столы. Площадки появились в том числе в районах Красносельском, Мещанском, Таганском районах, Сокольниках, Выхино-Жулебино и Некрасовке. Также там есть зоны для спокойного отдыха, спортивные и детские площадки.