В России создали прибор, определяющий до 300 генетических маркеров за 30 минут

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В России разработали высокотехнологичный прибор, способный определять до 300 генетических маркеров всего за 30 минут. Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

"Технология обеспечивает получение достоверных результатов с высокой чувствительностью и специфичностью", – говорится в сообщении ФМБА в MAX.

Главное преимущество разработки – возможность проводить быстрый высокомультиплексный анализ как в лабораторных, так и в полевых условиях. Метод позволяет определять до 300 генетических маркеров в одном исследовании, а также проводить количественный анализ.

Такой подход существенно расширяет объем медицинской информации, получаемой из одного лабораторного теста, и повышает эффективность диагностики, отметили в ФМБА.

Ранее столичная компания выпустила первую в России бионическую стопу с микропроцессорным управлением. Устройство получило алгоритмы искусственного интеллекта: они автоматически регулируют работу стопы.

Механизм сгибается вверх и вниз, за счет чего шаг становится естественнее, а человеку проще удерживать равновесие при движении. Кроме того, конструкция защищена от пыли и влаги.