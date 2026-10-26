ТАСС: уголовное дело вновь возбуждено по факту пропажи изъятых у Лерчек украшений

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Уголовное дело о пропаже ювелирных изделий блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возбудили повторно, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Речь идет об украшениях общей стоимостью почти 15 миллионов рублей, изъятых в ходе предварительного расследования. Следователю, который занимался делом блогера, предъявили обвинение в халатности по части 1.1 статьи 293 УК РФ. Отмечается, что обвинение предъявили тому же сотруднику, которого ранее обвинили в превышении должностных полномочий по статье 286 УК РФ.

О пропаже часов и украшений Лерчек на 14,4 миллиона рублей из сейфа следователя стало известно в начале октября. Адвокат блогера Виктор Дугин тогда сообщил, что украшения не вернул один из правоохранителей. Он отметил, что ценности не приобщили к уголовному делу как доказательства и не наложили на них обеспечительные меры.

Следователь не признал вину в превышении должностных полномочий, и прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении него.

Сама Лерчек отказалась проходить проверку на полиграфе в рамках расследования исчезновения ее ювелирных изделий. При этом все следователи, работавшие по ее делу, прошли такую проверку. По ее результатам их причастность к выдвинутым подозрениям не подтвердилась.

В 2024 году Лерчек и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявили обвинение в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Уточнялось, что супруги перевели за границу более 250 миллионов рублей, которые получили от продажи интернет-курсов фитнес-марафонов.

Чекалин признался в налоговом преступлении, его приговорили к 7 годам колонии. Дело в отношении Лерчек приостановили из-за выявленного у нее онкологического заболевания, но затем процесс возобновили.

Суд назначил Лерчек 5 лет лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Также блогер должна выплатить штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Помимо этого, ей вынесен запрет на администрирование сайтов.

Недавно сообщалось, что Лерчек попросила разрешить ей поездку в Китай для экстренного лечения рака желудка четвертой стадии.

