Мосгорсуд рассмотрит жалобу блогера Лерчек на ее обвинительный приговор 17 ноября

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Мосгорсуд 17 ноября рассмотрит апелляционную жалобу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), осужденной на условный срок по уголовному делу о незаконных многомиллионных переводах за границу. Об этом сообщил ТАСС один из участников процесса.

Суд рассмотрит апелляционные жалобы защиты, а также апелляционное представление на приговор в отношении Чекалиной 17 ноября в 13:00 по московскому времени.

Материалы дела блогера были направлены в суд на пересмотр 16 октября. Защита Лерчек и сама блогер просят пересмотреть приговор и добиться оправдания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении наказания.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Супруги перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Позже Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей, а также запрет на администрирование сайтов.