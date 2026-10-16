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16 октября, 18:27

Шоу-бизнес

Материалы дела блогера Лерчек отправили на пересмотр в Мосгорсуд

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Гагаринский суд Москвы передал в Московский городской суд апелляционное представление прокурора и жалобы на приговор блогеру Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

Защита блогера и сама Лерчек просят пересмотреть приговор и добиться оправдания. Прокуратура, напротив, настаивает на ужесточении наказания.

В материалах дела указано, что жалоба "направлена в апелляционную инстанцию". Дату рассмотрения назначат после того, как материалы дела поступят в Мосгорсуд.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Выяснилось, что супруги перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов.

Позже Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили.

В августе суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей, а также запрет на администрирование сайтов.

Блогеру Лерчек могут заменить условный срок на реальный

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