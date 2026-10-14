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14 октября, 17:53

Происшествия

Защита криптоблогера Битмамы просит кассационный суд заново рассмотреть дело

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, просит кассационный суд заново рассмотреть дело. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Артем Рябцов.

По словам правозащитника, необходимо устранить существенные противоречия между приговором Федякиной и последующими решениями следствия. Одних и тех же участников вместе с финансовыми операциями оценили по-разному с правовой точки зрения.

"Потерпевший, по заявлению которого было возбуждено уголовное дело в отношении Валерии, сам стал обвиняемым", – пояснил Рябцов.

Адвокат добавил, что апелляционный суд отказался рассматривать эти обстоятельства, хотя они имеют значение для решения о виновности его подзащитной.

Ранее защита Битмамы обжаловала продление ее ареста по делу о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Жалоба была подана на решение суда о продлении ареста девушки до 27 ноября.

Против Федякиной и бизнесмена Гагика Гулакяна возбудили второе уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Обвинения по этой статье им пока официально не предъявлены. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Блогер уже отбывает наказание по другому делу, суд приговорил ее к 7 годам за мошенничество. Девушке предъявили обвинения в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Битмама предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность, но после средства пропадали.

Кроме того, ей предъявили незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с доходом в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В рамках того же дела Гулакян находится в СИЗО.

Блогер в ходе следствия обвиняла во всем своих партнеров – Гулакяна и его друга Ваграма Степаняна, проживающего в Дубае. Участники схемы начинали с того, что вместе переводили крупные суммы между РФ и ОАЭ. По словам Битмамы, позже Гулакян и Степанян начали забирать часть средств якобы для вложений в другие схемы, что в итоге привело к кассовому разрыву, который составил около 40 миллионов долларов.

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