РЕН ТВ: из служебного сейфа пропали украшения Лерчек на 14,4 миллиона рублей

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Против следователя Министерства внутренних дел (МВД) Никиты Тулупова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Поводом стало исчезновение ценностей блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, из его служебного сейфа, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пропали часы Rolex и браслет Bulgari, которые у девушки изъяли во время обысков. Общая стоимость украшений – 14,4 миллиона рублей.

На действия Тулупова и его коллеги Чекалина жаловалась и раньше, направляя соответствующие заявления в СК РФ. По словам девушки, следователи не пускали ее к врачам, хотя она страдала от сильных болей. Как утверждает защита блогера, такая позиция следователей могла помешать вовремя диагностировать онкологию.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей, которые получили от продажи фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявленного у нее онкологического заболевания.

Однако спустя время расследование было возобновлено. В августе этого года суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

