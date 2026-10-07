Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 16:30

Происшествия

Защита криптоблогера Битмамы обжаловала продление ареста по второму уголовному делу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, обжаловала продление ее ареста по делу о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Артем Рябцов.

Жалоба была подана на решение суда о продлении ареста девушки до 27 ноября.

Против Федякиной и бизнесмена Гагика Гулакяна возбудили второе уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Обвинения по этой статье им пока официально не предъявлены. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Блогер уже отбывает наказание по другому делу, суд приговорил ее к 7 годам за мошенничество. Ее обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Битмама предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность, но после средства пропадали.

Кроме того, ей предъявили незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с доходом в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В рамках того же дела Гулакян находится в СИЗО.

Блогер в ходе следствия обвиняла во всем своих партнеров – Гулакяна и его друга Ваграма Степаняна, проживающего в Дубае. Участники схемы начинали с того, что вместе переводили крупные суммы между РФ и ОАЭ. По словам Битмамы, позже Гулакян и Степанян начали забирать часть средств якобы для вложений в другие схемы, что в итоге привело к кассовому разрыву, который составил около 40 миллионов долларов.

Читайте также


происшествия

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика