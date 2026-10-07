Защита криптоблогера Битмамы обжаловала продление ареста по второму уголовному делу

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита криптоблогера Валерии Федякиной, известной как Битмама, обжаловала продление ее ареста по делу о незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Об этом РИА Новости сообщил ее адвокат Артем Рябцов.

Жалоба была подана на решение суда о продлении ареста девушки до 27 ноября.

Против Федякиной и бизнесмена Гагика Гулакяна возбудили второе уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ об организации преступного сообщества. Обвинения по этой статье им пока официально не предъявлены. Максимальное наказание по ней составляет 20 лет лишения свободы.

Блогер уже отбывает наказание по другому делу, суд приговорил ее к 7 годам за мошенничество. Ее обвинили в хищении крупных сумм биткоинов и дирхамов. Общая сумма ущерба составила не менее 2,2 миллиарда рублей. Битмама предлагала инвесторам вложения в криптовалюту, обещая высокую доходность, но после средства пропадали.

Кроме того, ей предъявили незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с доходом в особо крупном размере. По этой статье предусмотрено до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В рамках того же дела Гулакян находится в СИЗО.

Блогер в ходе следствия обвиняла во всем своих партнеров – Гулакяна и его друга Ваграма Степаняна, проживающего в Дубае. Участники схемы начинали с того, что вместе переводили крупные суммы между РФ и ОАЭ. По словам Битмамы, позже Гулакян и Степанян начали забирать часть средств якобы для вложений в другие схемы, что в итоге привело к кассовому разрыву, который составил около 40 миллионов долларов.