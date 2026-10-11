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11 октября, 04:48

Происшествия

Лерчек отказалась проходить полиграф в рамках проверки о пропаже украшений

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, не стала проходить полиграф в рамках доследственной проверки по факту исчезновения у нее ювелирных изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что полиграф прошли все следователи по делу блогера. Проверка установила, что сотрудники правоохранительных органов не причастны к выдвинутым в их адрес подозрениям.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта ювелирных украшений разных брендов, в том числе Graff, Van Cleef&Arpels и Cartier. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier.

По версии адвоката Лерчек, один из следователей не вернул изъятые украшения. Против правоохранителя возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Утверждалось, что часть изъятых ценностей не приобщили к уголовному делу как доказательства, а хранили с нарушениями. В результате были утрачены ценности на сумму около 14,4 миллиона рублей.

Следователь не признал своей вины по делу о пропаже украшений. Позже столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении него. Следствие также отозвало из Басманного суда ходатайство об избрании домашнего ареста правоохранителю.

"Московский патруль": часы и украшения блогера Лерчек пропали из сейфа следователя

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