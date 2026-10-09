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09 октября, 14:12

Происшествия

Следователь не вернул Лерчек украшения, изъятые у нее при обыске

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Один из следователей по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего супруга Артема Чекалина не вернул изъятые при обыске ювелирные украшения стоимостью 14,4 миллиона рублей. Об этом сообщил ТАСС адвокат Лерчек Виктор Дугин.

По его словам, защита обращалась с просьбой вернуть украшения после завершения расследования, однако получила отказ. Адвокат подчеркнул, что украшения не являются вещественным доказательством, а обеспечительные меры на них не накладывались.

Во время обыска по делу блогера и ее экс-супруга было изъято более 20 комплектов украшений различных брендов, включая Cartier, Graff и Van Cleef&Arpels. Также в числе изъятого оказались браслеты, серьги, ожерелья и часы Cartier, Rolex и Chopard.

9 октября стало известно, что украшения исчезли из служебного сейфа. В связи с этим против следователя Никиты Тулупова возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

На действия Тулупова и его коллеги Чекалина Лерчек жаловалась и до этого. По ее словам, следователи не пускали ее к врачам, хотя она страдала от болей. Защита блогера подчеркивала, что такая позиция следователей могла помешать вовремя диагностировать онкологию.

В 2024 году Лерчек и ее экс-супруга обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей, которые получили от продажи фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за выявленного у нее онкологического заболевания.

Спустя время расследование было возобновлено. В августе этого года суд назначил блогеру условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

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