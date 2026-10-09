ТАСС: прокуратура отменила возбуждение дела против следователя по делу Лерчек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя Никиты Тулупова. Ему инкриминировалось то, что он якобы не приобщил данные о ювелирных изделиях, изъятых в ходе расследования дела блогера Лерчек (настоящее имя – Валерия Чекалина. – Прим. ред.). Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие также отозвало из Басманного суда ходатайство об избрании домашнего ареста в связи с тем, что предмет меры пресечения отсутствует, рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что по материалам доследственной проверки все следователи из дела блогера прошли полиграф, который установил непричастность правоохранителей.

Источник в Мосгорсуде подтвердил, что мера пресечения в виде домашнего ареста не была избрана.

Ранее сообщалось, что во время обыска в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта ювелирных украшений разных брендов, в том числе Graff, Van Cleef&Arpels и Cartier. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier.

Адвокат блогера считал, что один из следователей не вернул изъятые изделия. СМИ отмечали, что речь шла о пропаже часов Rolex и браслета Bulgari. Сторона защиты обратилась с просьбой вернуть имущество, однако получила отказ.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации денег, полученных незаконным путем. Они перевели за рубеж свыше 250 миллионов рублей, которые получили от продажи фитнес-марафонов.

Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы. Дело в отношении его бывшей жены приостанавливали из-за выявленного у нее рака. Позднее расследование возобновили. В августе 2026 года суд назначил Чекалиной условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.