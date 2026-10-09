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09 октября, 15:20

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РИА Новости: следователь не признал вину по делу о пропаже украшений Лерчек

Следователь не признал вину по делу о пропаже украшений Лерчек – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Следователь УВД по ТиНАО Никита Тулупов не признает своей вины в превышении должностных полномочий по делу о пропаже ювелирных украшений блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно документам, которые оказались у журналистов, при обыске в доме Чекалиной изъяли 22 комплекта украшений разных брендов, включая Graff, Van Cleef&Arpels и Cartier. Среди них браслеты, серьги, ожерелья, а также часы Chopard, Rolex и Cartier.

По версии адвоката Лерчек, один из следователей не вернул изъятые украшения. СМИ писали, что речь шла о пропаже часов Rolex и браслета Bulgari. Защита обращалась с просьбой вернуть имущество, но получила на это отказ.

Затем против следователя возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Выяснилось, что часть изъятых ценностей не приобщили к уголовному делу как доказательства, а хранили с нарушениями. В результате были утрачены ценности на сумму около 14,4 миллиона рублей.

В 2024 году Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в создании преступного сообщества и легализации средств, полученных незаконным путем. Они перевели за границу свыше 250 миллионов рублей от фитнес-марафонов. Чекалин признал вину и был приговорен к 7 годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Лерчек приостанавливали из-за диагностированного у нее онкологического заболевания, но затем расследование возобновили. В итоге суд назначил ей условное наказание, штраф в 763,5 миллиона рублей и запрет на администрирование сайтов.

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