Чекалин выразил опасение, что вскоре может остаться единственным опекуном троих детей

Суд утвердил 7-летний срок экс-супругу блогера Лерчек Артему Чекалину по уголовному делу о выводе денег в ОАЭ. Он в свою очередь выразил опасения по поводу состояния здоровья матери его троих детей, которая борется с онкологией четвертой стадии. Подробности – в материале Москвы 24.

"Прошло не очень хорошо"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

Мосгорсуд утвердил приговор экс-супругу блогера Лерчек Артему Чекалину по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ по подложным документам. Заседание прошло 21 октября, Чекалин принял участие в нем по видеосвязи из столичного СИЗО-2. Защита Артема настаивала на том, чтобы отменить приговор и оправдать осужденного. В свою очередь гособвинение попросило суд отклонить апелляционные жалобы Чекалина и оставить в силе ранее вынесенное решение.

Адвокат Чекалина Владимир Зуев в беседе с журналистами отметил, что "заседание прошло не очень хорошо" и в зависимости от решения своего клиента он намерен подать кассационную жалобу. Защитник добавил, что условия содержания в СИЗО у Артема "такие же, как и у всех", и связи с экс-супругой и их общими детьми у него на данный момент нет.

Чекалиных задержали еще осенью 2024-го и предъявили обвинение в проведении валютных операций по подложным документам. В итоге Артем был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима в апреле 2026-го. Помимо этого, ему назначили штраф в размере более 194 миллионов рублей.

В свою очередь, рассмотрение дела в отношении Лерчек в апреле 2026-го приостановили из-за обнаруженной тяжелой болезни – рака желудка четвертой стадии. Однако в конце июля процесс был возобновлен, в результате Чекалина получила 5 лет условно с трехлетним испытательным сроком, а также штраф в размере 765 миллионов рублей и 3-летний запрет на администрирование сайтов и продвижение своего коммерческого бренда в интернете.

Лерчек также пытается обжаловать приговор и добиться оправдательного вердикта. В свою очередь прокуратура настаивает на ужесточении наказания.

Уголовное дело против следователя

В начале октября было возбуждено уголовное дело против следователя министерства внутренних дел (МВД) Никиты Тулупова о превышении должностных полномочий. Основанием стало исчезновение из его служебного сейфа часов и браслета, изъятых у Лерчек во время обысков. Общая стоимость изделий оценивалась в 14,4 миллиона рублей.

При этом адвокат блогера Виктор Дугин отметил, что после завершения расследования защита обращалась к следователю с просьбой вернуть украшения, однако получила отказ. В свою очередь сам Тулупов вину не признал.

В итоге столичная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела. Сообщалось, что все следователи, работавшие над делом Чекалиной, прошли полиграф, который установил их непричастность. Сама Валерия отказалась проходить процедуру.

К слову, ранее блогер уже жаловалась в СК РФ на действия Тулупова и его коллеги. Блогер заявляла, что следователи не отпускали ее к медикам, несмотря на сильные боли. По версии защиты блогера, это могло помешать диагностировать рак вовремя.

"Последние 1,5 месяца практически не встает"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/im__lu_

Что касается состояния здоровья Лерчек, ранее стало известно, что она прошла 9 курсов химиотерапии, а также вынуждена будет всю жизнь проходить таргетную и иммунную терапию. Однако в начале сентября ее состояние ухудшилось. Отец четвертого ребенка блогера, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, сообщил, что у Валерии начались сильные боли в ногах, при этом врачи не смогли определить причину ухудшения состояния.

Позже блогеру сделали блокаду для уменьшения болей в спине. Однако это не помогло: в конце сентября Луис рассказал, что улучшений, на которые они надеялись, не произошло. Валерия по-прежнему испытывает сильные боли в ногах и спине, вследствие чего передвигается с трудом.



Фото: ТАСС/Софья Сандурская

О тяжелом состоянии Чекалиной рассказал и ее экс-супруг на заседании 21 октября.





Артем Чекалин блогер У меня трое детей, к сожалению, их мама очень тяжело себя чувствует, последние 1,5 месяца она практически не встает.

Чекалин добавил, что, возможно, в ближайшем будущем станет единственным опекуном детей.

