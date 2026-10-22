Дочь Федосеевой-Шукшиной заявила, что мать находится в сознании

Дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга опровергла новости о том, что ее мать находится без сознания. Что известно о состоянии народной артистки РСФСР – в материале Москвы 24.

"Мама в сознании"

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина находится в сознании после недавней госпитализации, хуже ей не становится. Об этом рассказала ее дочь Ольга Шукшина.





Ольга Шукшина дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Мама в сознании. Никакой медикаментозной комы. Она слабая, да, но человеку уже много лет. Изначально был приступ тяжелого дыхания. Много лет назад у нее диагностировали бронхиальную астму. Да, у нее затрудненное дыхание, с этим борются.

Ольга добавила, что некоторые сообщения в телеграм-каналах "вызывают у нее крайнее возмущение и не соответствуют действительности".

Утром 22 октября в СМИ появилась новость о том, что народная артистка РСФСР находится в медикаментозной коме в реанимации из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что состояние актрисы было тяжелым с отрицательной динамикой: якобы сердце билось нерегулярно, и появились проблемы с легкими из-за скопившегося воздуха.

При этом еще 21-го числа Ольга рассказала, что динамика состояния ее матери – "по-разному", сообщает издание "Абзац".

"Все, что врачи делают, это стабилизирует ее состояние. Пока так. Надо дать время этому всему, и не надо никуда гнать", – подчеркнула она.

В октябре 2025 года Федосееву-Шукшину также доставили в больницу из-за острых болей в сердце. Тогда врачи диагностировали недостаточное поступление кислорода в сердечную мышцу. Ей провели срочную операцию по стентированию сосудов. Хирургическое вмешательство длилось 1,5 часа и прошло успешно.

Также актриса пережила инсульт в 2023 году, после которого она несколько месяцев проходила терапию и реабилитацию. Затем медики установили ей кардиостимулятор.

Наследство и последнее желание

В сентябре 2025 года Ольга в студии программы "Пусть говорят" передала послание Федосеевой-Шукшиной. По словам дочери, мать дала согласие на публичное обсуждение своей болезни и лично записала видео. В нем актриса рассказала, что решила все финансовые вопросы и распорядилась по поводу своих похорон.





Лидия Федосеева-Шукшина актриса Я закрыла вклад на 900 тысяч рублей и передала эти деньги дочери Маше на свои похороны. Если к моменту моей смерти на счетах будет миллион, завещаю его Ольге.

Также народная артистка уже распределила свою недвижимость между родственниками.

По данным СМИ, накануне своего 87-летия Федосеева-Шукшина рассказала, что больше всего переживает из-за семейных распрей. Конфликт между сестрами Марией и Ольгой длится несколько лет. Одной из причин стал спор о наследстве на творчество Василия Шукшина.

В 2024 году стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина передала все права Марии. Дочь Ольга, узнав об этом, подала иск в суд, требуя признать договор об отчуждении прав недействительным. Она считает, что наследие должны разделить поровну. Весной 2025 года суд отклонил исковые требования.

Также Ольга публично высказывала сестре претензии по поводу ухода за матерью. Женщина считает, что та недостаточно заботится об актрисе.

По словам Федосеевой-Шукшиной, она каждый день вспоминает детей и внуков.

"Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились. Я выписала на бумажке все имена внуков и дни рождения. Жалко, что они не дружат между собой. Я не снимаю с себя ответственности, беру всю вину на себя. Но я уже так слаба физически, что ничего не могу сделать, лишь молюсь", – добавила артистка.

Карьера и семья

Фото: кадр из фильма "Калина красная"; режиссер – Василий Шукшин; производство – Мосфильм, Первое творческое объединение

Лидия Федосеева-Шукшина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР. Родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. После школы поступила во ВГИК, который окончила в 1964 году.

Самые ранние киноработы актрисы – эпизоды в картинах "Два капитана" и "Максим Перепелица". Также она снялась в фильме "К Черному морю", а первой крупной работой стала роль Тани в "Сверстницах" Василия Ордынского.

Артистка была женой актера и писателя Василия Шукшина. За годы отношений она снялась в нескольких его фильмах, в частности в драмах "Странные люди" и "Калина красная", а также в комедии "Печки-лавочки". После смерти мужа носит двойную фамилию Федосеева-Шукшина.

Всего у Федосеевой-Шукшиной три дочери: старшая Анастасия от брака с сокурсником Вячеславом Ворониным, а также Мария и Ольга, родившиеся в браке с Василием Шукшиным.