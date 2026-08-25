Актер Белоголовцев создал канал, где рассказывает о восстановлении после инсульта

Актер Сергей Белоголовцев создал канал в соцсетях, где делится подробностями восстановления после инсульта, который перенес 2 года назад. Подробности состояния здоровья знаменитости – в материале Москвы 24.

Жизнь после болезни

62-летний актер и телеведущий Сергей Белоголовцев создал в соцсетях канал, где делится подробностями восстановления после перенесенного инсульта. Он уточнил, что будет откровенно рассказывать в том числе и о страхах, которые посещали его после произошедшего.





из поста в канале Сергея Белоголовцева Это сообщество – не про болезнь. Это про жизнь после нее. <...> Несколько лет назад со мной случился инсульт, который перевернул привычную жизнь. Здесь я показываю, как это – восстанавливаться, падать, снова вставать и находить в этом смысл. Без прикрас и без жалости к себе.

В одном из опубликованных роликов актер показал фрагмент занятий по реабилитации, на которых он выполняет физические упражнения под руководством специалиста. Кроме того, Белоголовцев рассказал, что открыл собственный телевизионный канал, потому что его "никуда не звали".

Поклонники актера поддержали его начинания.

"Мы верим в вас! Со всякой бедой справитесь с поддержкой зрителя!", "все будет хорошо и даже лучше, ваше жизнелюбие побеждает все", "здоровья вам! Сил для полного восстановления! Будем ждать и здесь, и на сцене", "безумно интересно", – высказались подписчики.

"Зловещая улыбка"

Последние 2 года выдались для Белоголовцева непростыми. В августе 2024-го актер перенес инсульт, последствия которого оказались тяжелыми: у актера частично парализовало левую часть тела, он был прикован к инвалидному креслу. Сергей надолго исчез из публичного пространства и занимался восстановлением и реабилитацией.

В декабре 2024-го актера экстренно прооперировали: у него нашли аппендицит. Вскоре Белоголовцева выписали из больницы. При этом уже в феврале 2025-го он заявил, что вернулся к работе.

По данным СМИ, впервые после инсульта он появился на публике, посетив международный кинофестиваль "Антарес" в Москве в сентябре 2025-го. Его сопровождала новая возлюбленная, Елена, которая ранее работала личным помощником актера.

Позже Сергей подробнее рассказал об обстоятельствах болезни и реабилитации. В эфире программы "Звезды сошлись" в январе 2026-го Белоголовцев заявил, что упал в ванной, потерял сознание, а очнулся лишь через 4 часа. В таком состоянии его нашла сестра, которая и вызвала медиков. Он также рассказал, что после того, как кризис миновал, у него были проблемы не только с левыми рукой и ногой, но также был поражен основной инструмент актера – лицо.

"Зловещая улыбка, как я говорил", – пошутил Сергей.

Многодетный отец

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Сергей Белоголовцев родился во Владивостоке в 1964-м. Во время учебы в школе он занимался спортом, в частности баскетболом. После окончания будущий актер поступил в Московский горный институт и в студенческие годы играл в КВН.

Широкому зрителю он стал известен благодаря участию в телевизионном юмористическом шоу "О. С. П.-студия". Впоследствии Белоголовцев стал создателем и одним из главных актеров комедийного телесериала "33 квадратных метра", плюс работал телеведущим проектов разной направленности: от юмористических до ремонтных и спортивных, а также шоу талантов. Кроме того, он снимался в кино, играл в театре и работал на радио.

Сергей разведен: с женой Натальей он расстался спустя 35 лет брака в 2025 году. У супругов трое сыновей, у одного из них был диагностирован детский церебральный паралич.