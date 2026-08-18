Юморист Сергей Дроботенко показал видео с неизлечимо больной коллегой Светланой Рожковой

Юморист Сергей Дроботенко опубликовал в своих соцсетях видео с неизлечимо больной коллегой Светланой Рожковой. Артистка страдает заболеванием печени и ведет закрытый образ жизни. Подробности состояния здоровья знаменитости – в материале Москвы 24.

"Уходите"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s.a.drobotenko

Юморист Сергей Дроботенко выложил в своих соцсетях ролик, на котором предстал вместе с неизлечимо больной коллегой Светланой Рожковой. На видео артистка предстала похудевшей, слегка уставшей, отметили подписчики, однако она продолжала улыбаться.

"Друзья, еврейское гостеприимство гласит: масло должно быть в масленке, икра в икорнице, а гости – в гостинице. Светлана Анатольевна живет по лучшим понятиям еврейского гостеприимства", – произнес Дроботенко.

Затем юморист обратил внимание зрителей на коврик, который лежит у дверей в квартире Рожковой, надпись на нем гласила: "Уходите". В финале ролика коллеги рассмеялись. Подписчики поддержали артистов, поблагодарив за добрый юмор, а также пожелали здоровья Светлане.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/s.a.drobotenko

"Вы ж мои дорогие! Будьте здоровы!", "компашка, которую всегда хочется приветствовать", "безумно любим вас и радуемся, когда слышим ваш юмор", "передавайте Светлане самые теплые пожелания о здравии", "с вами, как с близкими и родными, всегда хорошо", – высказались комментаторы под роликом.

По данным СМИ, сначала Рожковой диагностировали аутоиммунный гепатит, который впоследствии осложнился билиарным циррозом печени, его обнаружили в 2015-м.

"Мой иммунитет начинает воспринимать печень как врага и сражается с ней", – рассказывала Светлана.

Артистка также говорила журналистам, что медики не давали оптимистичных прогнозов: ей озвучили, что осталось жить около 1,5 года. Однако Светлане удалось выйти в ремиссию, она признавалась, что при такой болезни улучшений ждать не стоит, однако можно затормозить патологический процесс, что и удалось сделать докторам.

В 2023-м Рожкова рассказала в эфире программы "Звезды сошлись", что проблемы со здоровьем обнаружились у ее старшей дочери Яны: у нее обнаружили опухоль в кишечнике. Ей своевременно сделали операцию и удалили новообразование, пока оно не дало метастазы.

Сейчас заслуженной артистке России 61 год, в последнее время она сосредоточилась на семье и садоводстве.

Артистка разговорного жанра

Фото: ТАСС/Юрий Самолыго

Рожкова родилась в подмосковном Можайске 16 февраля 1965-го. Училась в Творческой мастерской эстрадного искусства при Ленконцерте, окончила ГИТИС им. Луначарского в 1986-м. В том же году начала выступать на сцене Государственной филармонии в Кисловодске с сольной программой "Сеанс смехотерапии".

Впервые появилась в юмористической авторской телепрограмме Евгения Петросяна "Смехопанорама" в конце 1990-х. С 2001-го Рожкова стала постоянным участником юмористической передачи "Аншлаг". Выступала как с монологами и сценками собственного сочинения, так и произведениями других авторов.

По данным СМИ, юмористка замужем за певцом, актером и режиссером Юрием Евдокуниным. Пара вместе более 30 лет и воспитала дочь Варвару, которая пошла по стопам родителей. У артистки также есть старшая наследница Яна от первого брака с музыкантом Андреем Богдановым.