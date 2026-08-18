Новак поручил усилить контроль над снабжением топливом регионов РФ

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Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания по ситуации на внутреннем топливном рынке поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за обеспечением регионов топливом. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Совещание прошло с участием представителей Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов и отраслевых компаний. По итогам встречи Новак поручил оперативно ликвидировать возможные дисбалансы в топливообеспечении и не допускать резкого роста цен на всех уровнях.

Кроме того, ФАС доложила о ходе работы по заключению типовых соглашений между регионами и владельцами независимых сетей АЗС. Такие соглашения нужны для обеспечения справедливых розничных цен на частных заправках, отметили в правительстве.

Ведомство представило результаты анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также информацию о выявленных случаях необоснованного завышения стоимости топлива. По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, к участникам рынка применены меры воздействия, добавили в кабмине.

Ранее в правительстве РФ признали, что в некоторых регионах страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС. Речь тогда шла об Оренбургской, Липецкой, Тверской и Орловской областях, Тыве, Краснодарском крае, Хакасии, Забайкалье, Приморье и Красноярском крае.

При этом ФАС уже выдала предупреждения участникам рынка топлива в Херсонской, Сахалинской, Тюменской и Тверской областях, чтобы, в частности, устранить необоснованное изменение стоимости бензина и дизеля.

