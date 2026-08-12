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12 августа, 11:28

Регионы

В Оренбургской области ввели заправку на АЗС по принципу "чет-нечет"

Фото: ТАСС/Роман Балаев

На автозаправочных станциях Оренбургской области ввели дополнительные ограничения на отпуск топлива для автомобилистов, согласно которым заправляться можно будет в зависимости от четности последней цифры госномера и даты. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

Новый порядок начал действовать с 12:00 12 августа. Таким образом, 12 августа топливо отпускают автомобилям с номерами, заканчивающимися на четную цифру, а 13 августа – на нечетную. Далее порядок будет чередоваться.

По словам Солнцева, ограничения связаны с изменением логистики поставок топлива после атаки на промышленное предприятие региона. Губернатор отметил, что власти приняли меры, чтобы сохранить необходимые запасы для экстренных служб и общественного транспорта.

Кроме того, в регионе полностью запретили отпуск топлива в канистры. Для бензина АИ-92 и АИ-95 установили лимит от 15 до 30 литров в одни руки. Дизельное топливо можно приобрести в объеме до 60 литров на АЗС в населенных пунктах и до 200 литров на станциях, расположенных вдоль межмуниципальных, региональных и федеральных трасс.

"Меры вынужденные. Уверен, ситуация разрешится в ближайшее время. Информировать буду лично", – заявил Солнцев.

Губернатор также сообщил о договоренностях с другими регионами и усилении взаимодействия с РЖД для стабилизации поставок топлива.

Ранее правительство продлило до середины 2027 года возможность производства и импорта бензина экологических стандартов К2–К4, одновременно отменив прежние послабления для топлива "Евро-5" с высоким содержанием серы. Вице-премьер Александр Новак поручил обязать АЗС четко информировать водителей о классе продаваемого бензина, чтобы обеспечить прозрачность выбора.

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