Генпрокуратура России направила в суд дело совладельца ФК "Торпедо" Соболева

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Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о подкупе футбольных арбитров против руководства клуба "Торпедо" Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фигурантами дела стали совладелец футбольного клуба Леонид Соболев и еще 15 человек, среди которых 13 спортивных судей.

В зависимости от роли и степени участия обвинения предъявлены по нескольким статьям. Часть 2 статьи 184 УК РФ инкриминируется за передачу спортивному судье денег в целях оказания противоправного влияния на результат официального соревнования. Часть 4 той же статьи – за получение судьей денег в таких целях. Часть 5 – за посредничество в получении денег спортивным судьей.

Экс-гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов и Соболев были задержаны в конце июня 2025 года. По данным следствия, они вместе с другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.

Известно, что за победу арбитрам платили от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом некоторые судьи дополнительно получали по 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота другой команды или удаление соперников с поля.

В июле 2026-го суд приговорил к двум годам колонии Скородумова. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, однако Скородумов уже имеет право подать на УДО с учетом времени, проведенного в СИЗО.