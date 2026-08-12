Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 16:23

Происшествия

Генпрокуратура России направила в суд дело совладельца ФК "Торпедо" Соболева

Фото: depositphotos/andreyuu

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело о подкупе футбольных арбитров против руководства клуба "Торпедо" Москва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фигурантами дела стали совладелец футбольного клуба Леонид Соболев и еще 15 человек, среди которых 13 спортивных судей.

В зависимости от роли и степени участия обвинения предъявлены по нескольким статьям. Часть 2 статьи 184 УК РФ инкриминируется за передачу спортивному судье денег в целях оказания противоправного влияния на результат официального соревнования. Часть 4 той же статьи – за получение судьей денег в таких целях. Часть 5 – за посредничество в получении денег спортивным судьей.

Экс-гендиректор ФК "Торпедо" Валерий Скородумов и Соболев были задержаны в конце июня 2025 года. По данным следствия, они вместе с другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.

Известно, что за победу арбитрам платили от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. При этом некоторые судьи дополнительно получали по 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота другой команды или удаление соперников с поля.

В июле 2026-го суд приговорил к двум годам колонии Скородумова. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима, однако Скородумов уже имеет право подать на УДО с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Читайте также


судыпроисшествияспорт

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика