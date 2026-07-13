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13 июля, 12:06

Спорт

Экс-гендиректор ФК "Торпедо" Скородумов получил два года колонии

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Суд в Москве приговорил к двум годам колонии бывшего гендиректора московского футбольного клуба "Торпедо" Валерия Скородумова по делу о подкупе арбитров, передает ТАСС.

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

"Также запретить занимать руководящие должности в рамках футбольной деятельности в течение трех лет", – говорится в приговоре.

При этом Скородумов уже имеет право подать на УДО с учетом времени, проведенного в СИЗО.

Скородумов и владелец "Торпедо" Леонид Соболев были задержаны в конце июня 2025 года. По данным следствия, они вместе с другими сотрудниками клуба подкупили 13 рефери Первой лиги, чтобы обеспечить выход в РПЛ. В результате они повлияли на результат 20 матчей.

За победу клуба в матчах арбитрам платили от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Также некоторые судьи дополнительно получали по 250–500 тысяч рублей за назначение пенальти в ворота другой команды или удаление соперников с поля.

Прокурор просил назначить Скородумову наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы. Также сторона обвинения запросила суд учесть сотрудничество фигуранта со следствием как смягчающее обстоятельство.

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