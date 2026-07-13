13 июля, 12:10Экономика
В РФ могут усилить контроль за импортом одежды и обуви
Фото: depositphotos/filedimage
Минпромторг, ФНС и ФТС намерены до конца 2026 года провести эксперимент по усилению контроля за ввозом товаров легкой промышленности. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект протокола заседания Госкомиссии по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции.
В рамках инициативы ведомства впервые будут тестировать систему автоматического сопоставления таможенной стоимости товаров с данными налоговой отчетности и системой маркировки "Честный знак".
Эксперимент объединит три массива данных: информацию ФТС о заявленной таможенной стоимости ввозимых товаров, сведения ФНС об уплаченных налогах и данные из системы маркировки о вводе продукции в оборот.
Предполагается, что такой подход поможет отслеживать перемещение товаров от момента их ввоза до реализации на российском рынке, а также выявлять случаи значительного расхождения между заявленной стоимостью и ценой при последующей продаже. Такие несоответствия могут указывать на занижение таможенной стоимости и, соответственно, на недоплату пошлин и налогов.
Минпромторг обосновывает необходимость введения нового механизма увеличением числа случаев, когда импортная продукция декларируется с недостоверной стоимостью.
Согласно данным министерства, объем импорта товаров легкой промышленности в 2025 году составил 1,6 триллиона рублей, из которых около 60% пришлось на Китай, Вьетнам и Бангладеш.
В то же время, по информации Минэкономразвития, за период с января по май 2026-го производство товаров легкой промышленности в стране сократилось на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. Выпуск одежды, в частности, уменьшился на 8,4%, изделий из кожи – на 1%, а текстильной продукции – всего на 0,1%.
По словам федерального чиновника, эксперимент станет частью масштабной цифровизации госконтроля за импортом. Инсайдер уточнил, что ФНС уже внедрила систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая позволяет предварительно регистрировать поставки из стран ЕАЭС. В будущем эти данные могут использовать и таможенные органы.
Вместе с тем новый механизм продолжит политику государства по усилению контроля за налогами и таможенными платежами, указала старший юрист одной компании Яна Пригода. Она пояснила, что интеграция данных ФНС, ФТС и системы маркировки повысит точность и эффективность контроля, а также расширит возможности анализа рисков при импорте.
В конце мая Владимир Путин продлил временный порядок регистрации и маркировки определенных импортных товаров, прибывающих из стран ЕАЭС. Мера продлится до конца лета.
Изменения внесены в указ "Об особенностях таможенного регулирования на границе РФ". В частности, корректировка коснулась первого пункта, где были заменены слова "до 31 мая 2026 года включительно" на слова "до 31 августа 2026 года включительно".
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