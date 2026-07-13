МИД РФ пообещал ответить Великобритании на расширение санкционного списка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия ответит Великобритании на расширение списка санкций против России. Об этом ТАСС заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Москва даст соответствующий ответ", – указали в министерстве.

13 июля Британия дополнила антироссийский санкционный лист 10 пунктами и внесла 14 новых имен в список, который касается вопросов кибербезопасности. В частности, ограничения затронули сотрудников Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России, которые якобы причастны к кибероперациям против Лондона, и военно-аналитического центра "Рыбарь".

Вместе с тем Евросоюз ввел дополнительные антироссийские санкции в отношении девяти физлиц и четырех юрлиц за якобы кибератаки против целей на территории европейских стран.