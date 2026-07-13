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13 июля, 13:04

Политика

Песков заявил, что Путин держит в поле внимания все вопросы СВО

Фото: kremlin.ru

Все аспекты, связанные с проведением СВО, находятся в поле внимания Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Он получает всю информацию и принимает соответствующие решения", – сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, находится ли в сфере внимания Путина сообщения о якобы ударах вражеских БПЛА по судам в Азовском море.

Ранее в Минобороны РФ рассказывали, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 13 июля сбили 342 украинских дрона, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей.

Россия продолжает расширять буферную зону на границе с Украиной по мере того, как Киев эскалирует конфликт, указывал до этого Песков. Он напоминал, что об этом неоднократно заявлял президент РФ.

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