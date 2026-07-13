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13 июля, 13:13

Политика

Песков назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

"Коалиция желающих" является коалицией подстрекателей войны. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это та группа стран, которая не хочет мира, а хочет продолжения войны", – пояснил представитель Кремля.

По его словам, Москва будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", так как эти страны совершают враждебные действия в отношении России. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что коалиция заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.

Кроме того, Песков прокомментировал использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками, указав, что Россия четко отслеживает источники угрозы.

"Наши военные, наши специальные службы видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся", – заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал ранее, что участники "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выступающие в поддержку Украины европейские страны скоро превратятся в "коалицию отжелавших". Дипломат отметил, что некоторые государства предлагают создать блок, включающий Евросоюз, Турцию, Британию и Украину, вместо того чтобы продолжать сотрудничество в рамках НАТО.

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