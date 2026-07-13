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13 июля, 12:35

Город

Более 40 тысяч рабочих мест создадут в столице в рамках новых проектов КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Порядка 40,5 тысячи рабочих мест создадут в Москве в рамках новых проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Вице-мэр уточнил, что в первом полугодии 2026-го власти города разработали и опубликовали 79 проектов КРТ, что на 11 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Их суммарная площадь составляет почти 362 гектара, на которых планируется возвести более 6,3 миллиона квадратных метров недвижимости. Около 3,2 миллиона "квадратов" из них будут предназначены для жилых домов, из которых еще примерно 1,2 миллиона включат в программу реновации. Также будут построены общественно-деловые и производственные объекты.

Программа КРТ направлена на преобразование бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных участков в привлекательные городские кварталы, которые гармонично впишутся в общую структуру города.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, проекты КРТ охватывают 54 района мегаполиса во всех административных округах, за исключением Троицкого. Сроки их реализации варьируются от 3 до 12 лет.

"Так, в районе Митино на северо-западе столицы планируется реорганизовать 1,13 гектара земли и возвести там современный технопарк общей площадью более 19 тысяч квадратных метров. В нем будет создано около 200 высококвалифицированных рабочих мест", – добавил он.

За последние 6 лет в Москве проработали более 470 проектов КРТ на территории свыше 4,7 тысячи гектаров. Крупнейшие из них реализуют на территориях бывших промзон Магистральные улицы и Автомоторная, а также бывшего завода "МиГ". На участках общей площадью более 214 гектаров планируется создать новые городские районы.

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