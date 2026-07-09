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09 июля, 13:50

Город

В Москве за 6 лет проработали более 470 проектов комплексного развития территорий

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 2020 года в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) разработали более 470 проектов по реорганизации заброшенных участков и бывших промзон общей площадью свыше 4,7 тысячи гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в рамках всех проектов планируется построить около 73,7 миллиона квадратных метров недвижимости. Более половины этого объема – порядка 41,4 миллиона квадратных метров – составят жилые дома. Еще около 27 миллионов квадратных метров придется на общественно-деловую застройку, а 5,3 миллиона квадратных метров – на производственные объекты.

Ефимов отметил, что благодаря сбалансированному развитию территорий в городе реализуется концепция "15-минутного города", когда рядом с жилыми кварталами появляются необходимые социальные и деловые объекты.

В результате реализации проектов КРТ в Москве планируют создать около 1,14 миллиона рабочих мест. Инвестиции в развитие площадок оцениваются почти в 24,46 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект после завершения всех проектов может составить около 2,6 триллиона рублей.

Участки под редевелопмент расположены в 124 районах всех административных округов столицы. Сейчас около половины проектов КРТ уже находится на стадии реализации, на 10 площадках ведется строительство. Первый в истории Москвы проект комплексного развития территории в промзоне Октябрьское поле уже завершен.

В рамках программы также предусмотрено создание социальной инфраструктуры. В новых кварталах появятся детские сады на 32,5 тысячи мест, школы более чем на 74,3 тысячи учеников, учреждения дополнительного образования, колледжи, поликлиники, подстанции скорой помощи, пожарные депо, спортивные объекты и культурно-досуговые центры.

Крупнейшие проекты КРТ реализуют на территориях бывших промзон Магистральные улицы и Автомоторная, а также бывшего завода "МиГ". На участках общей площадью более 214 гектаров планируется создать новые городские районы.

"В совокупности там построят почти 7,3 миллиона квадратных метров разной недвижимости и создадут свыше 70,4 тысячи рабочих мест", – отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за 5 лет рост производства обрабатывающих отраслей в столице составил 3,4 раза. Кроме того, в высокотехнологичной промышленности заняты порядка 800 тысяч человек. Этому, в частности, способствовало создание крупнейшей в России особой экономической зоны.

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