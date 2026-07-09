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09 июля, 13:16

Культура

Путин поручил подготовить проект указа об установлении Дня детской книги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин поручил кабмину РФ разработать проект указа об установлении в России Дня детской книги. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Соответствующий проект документа нужно подготовить до 1 декабря и согласовать его с Советом при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Сам Совет должен оказать Международной организации по русскому языку методическое и экспертное содействие по вопросам поддержки и продвижения русского языка как языка межнационального общения.

Вместе с тем российский лидер поручил подготовить проект указа о создании организации "Российское Пушкинское общество". Кроме того, необходимо ежегодно проводить интернет-конкурс "Читаем всей семьей" и конкурс песенной поэзии имени Н. Н. Добронравова "Знание. Авторы".

При этом Минпросвещения России нужно будет представить свои предложения о включении в программы организаций отдыха детей и их оздоровления профильных смен для популяризации русского языка и литературы на русском языке. Кроме того, Минобрнауки поручено включить дисциплину "Русский язык как государственный" в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

Кроме того, Путин поручил правительству представить идеи о государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов Российской Федерации, а также принять меры для поддержки развития русского жестового языка.

Ранее президент РФ предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой". Получить такую карту смогут семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет. Номинал "Детской книжной карты" составит 3 тысячи рублей.

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