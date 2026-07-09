Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 12:31

Мэр Москвы

Собянин: главный корпус ГКБ им. Буянова будет отвечать современным стандартам

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

После проведения модернизации главный корпус ГКБ имени В. М. Буянова будет отвечать современным стандартам и сможет оказывать помощь большему числу людей. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что в 2025 году открыли флагманский центр, в котором пациенты получают необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь специалисты приводят в порядок главный лечебный корпус.

В рамках работ отремонтируют кровлю и заменят окна, проведут перепланировку помещений и отделку, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции. При этом большие изменения запланированы на первом этаже. Там сделают несколько дополнительных входов, а старый вестибюль превратится в светлый холл с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе.

Кроме того, на первом этаже разместят неврологическую службу: межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты приема пациентов с миастенией, а также амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, кабинеты врачей, перевязочные, операционные и другие подразделения больницы, перечислил градоначальник.

По словам Собянина, одной из главных задач реконструкции является создание стационара кратковременного пребывания. Более того, расширятся возможности лечения и улучшатся условия нахождения пациентов в круглосуточном стационаре.

"Работы пройдут в два этапа, первый планируется завершить в 2026 году. Параллельно проводится комплексное благоустройство территории больницы", – заключил глава города.

Ранее Собянин анонсировал появление поликлиники на территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство на Летной улице уже началось. Здание площадью свыше 9,4 тысячи квадратных метров будет включать отделения как для взрослых, так и детей. В медучреждении будут работать хирурги, неврологи, отоларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи.

Количество малоинвазивных операций детям выросло в Москве в 1,5 раза

Читайте также


мэр Москвымедицинагород

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

Что известно об убийстве 5-летней девочки матерью в Ачинске?

Женщина рассказала, что умысел возник спонтанно

Читать
закрыть

Почему мужчины во всем мире массово теряют тестостерон?

В первую очередь это связано с эпидемией ожирения, а вторая причина – эндокринные дизрапторы

Читать
закрыть

Откуда у россиянок берется чрезмерная привязанность к сыновьям?

Эксперты уверены: такое происходит из-за дефицита женской идентичности

Читать
закрыть

Какими будут скидки на вторичное жилье в Москве до конца года?

Средняя скидка на вторичное жилье составит максимум 5% в 2027 году

Эксперты уверены: вторичный рынок находится в фазе роста цен, поэтому говорить о скидках несвоевременно

Читать
закрыть

Как отметить День семьи, любви и верности в Москве?

Программа "От Древней Руси до наших дней: семья – главная ценность" пройдет в Музее кино на ВДНХ

Мастер-класс "Ромашковое счастье" пройдет 9 июля на площадке в парке "850-летия Москвы"

Читать
закрыть

Почему в России вырос спрос на антидепрессанты для животных?

У многих хозяев кошки остаются в квартирах и не бывают на свежем воздухе

На фоне невроза появились отдельные группы заболеваний вроде идиопатического цистита

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика