Собянин: главный корпус ГКБ им. Буянова будет отвечать современным стандартам

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

После проведения модернизации главный корпус ГКБ имени В. М. Буянова будет отвечать современным стандартам и сможет оказывать помощь большему числу людей. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что в 2025 году открыли флагманский центр, в котором пациенты получают необходимую экстренную помощь в первые часы после госпитализации. Теперь специалисты приводят в порядок главный лечебный корпус.

В рамках работ отремонтируют кровлю и заменят окна, проведут перепланировку помещений и отделку, модернизируют системы кондиционирования и вентиляции. При этом большие изменения запланированы на первом этаже. Там сделают несколько дополнительных входов, а старый вестибюль превратится в светлый холл с зоной ожидания, аптекой, магазином и кафе.

Кроме того, на первом этаже разместят неврологическую службу: межокружные отделения рассеянного склероза и пароксизмальных состояний, кабинеты приема пациентов с миастенией, а также амбулаторное подразделение городского аритмологического центра, кабинеты врачей, перевязочные, операционные и другие подразделения больницы, перечислил градоначальник.

По словам Собянина, одной из главных задач реконструкции является создание стационара кратковременного пребывания. Более того, расширятся возможности лечения и улучшатся условия нахождения пациентов в круглосуточном стационаре.

"Работы пройдут в два этапа, первый планируется завершить в 2026 году. Параллельно проводится комплексное благоустройство территории больницы", – заключил глава города.

Ранее Собянин анонсировал появление поликлиники на территории бывшего Тушинского аэродрома. Строительство на Летной улице уже началось. Здание площадью свыше 9,4 тысячи квадратных метров будет включать отделения как для взрослых, так и детей. В медучреждении будут работать хирурги, неврологи, отоларингологи, офтальмологи, терапевты, кардиологи и эндокринологи.