Фото: Ленком Марка Захарова

Сервис "Мосбилет" составил подборку июльских спектаклей театра "Ленком Марка Захарова", подведомственного столичному департаменту культуры. Билеты на некоторые постановки можно купить со скидкой по специальным промокодам, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

"Королевские игры", 12 июля в 19:00

Спектакль, в основе которого – история английского короля Генриха VIII и Анны Болейн. Постановка народного артиста СССР Марка Захарова выходит за рамки обычной исторической драмы – это притча о противоборстве сердца и разума, долга и желания, а также о том, как страсть переплетается с большой политикой.

В спектакле сплетены воедино ирония, гротеск, лирика и трагедия. Постановка создана по мотивам пьесы Максвелла Андерсона "Тысяча дней Анны Болейн". Драматург – Григорий Горин, композитор – Шандор Каллош.

Воспользовавшись промокодом MOSBILETO, можно купить билеты со скидкой 20%.

"Безумный день, или Женитьба Фигаро", 13 июля в 19:00

Комедия Пьера Бомарше в постановке Захарова обрела современное звучание. Несмотря на внешнюю легкость и сюжет о любовных перипетиях, спектакль раскрывает социальный конфликт – противостояние разных слоев общества.

Зрителей ждет вихрь интриг, остроумных реплик и сатиры. Актеры представят один день, полный переодеваний, тайных встреч, неожиданных признаний и искрометных диалогов.

Спектакль посвящен одному из главных актеров Захарова – Андрею Миронову, исполнявшему роль Фигаро на сцене Театра сатиры.

"Старомодная комедия", 14–16 июля в 19:00

Спектакль Алексея Арбузова находится в числе тех, которые обретают особую ценность для зрителей с годами. Пьеса, написанная в 1975-м, стала классикой советской драматургии, ее ставили почти в каждом театре.

В интерпретации режиссера Романа Самгина она зазвучала по-новому. Это история о том, что чувства не подвластны возрасту, а возможность обрести понимание и теплоту есть в любые годы.

Скидка 20% на билеты доступна по промокоду MOSBILETO.

"Tout Paye, или Все оплачено", 17 июля в 19:00

Постановка, которая остается в репертуаре театра уже более 20 лет. В центре сюжета – вопрос о том, могут ли деньги помочь в поисках дружбы и любви.

Главный герой Александр Амилькар пытается "купить" себе любящих жену, дочь и верного друга прямо на улице. Его друг оказывается художником, жена – безработной актрисой, а дочь – проституткой. Постепенно нанятые люди становятся ближе друг другу, и на смену игре приходит подлинная жизнь.

Билеты со скидкой 20% можно приобрести по промокоду MOSBILETO.

Театр "Ленком Марка Захарова" находится по адресу улица Малая Дмитровка, дом 6.

Ранее москвичей и гостей столицы пригласили отметить день рождения Владимира Маяковского с 17 по 19 июля. Уточнялось, что ключевые мероприятия пройдут 19-го числа.

Главной площадкой станет двор дома, где расположен музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".