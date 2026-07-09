Один человек погиб в результате украинской атаки на Крым

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Житель Джанкоя погиб при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым прошедшей ночью. Об этом глава республики Сергей Аксенов сообщил в мессенджере MAX.

Аксенов принес искренние соболезнования семье погибшего. Он уточнил, что близким окажут всю необходимую помощь.

Глава Крыма также призвал местных жителей проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

Российские средства ПВО в период с 20:00 8 июля по 07:00 9-го числа сбили 73 украинских дрона на регионами страны. Аппараты противника нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, над столичным регионом, Крымом, Кубанью, а также Азовским морем.