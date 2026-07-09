Силы ПВО уничтожили за ночь 73 дрона ВСУ над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В период с 20:00 8 июля по 07:00 9 июля по московскому времени над российскими регионами было уничтожено 73 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:

Калужской областью;

Новгородской областью;

Тверской областью;

Орловской областью;

Ленинградской областью;

Ростовской областью;

Московским регионом;

Краснодарским краем;

Крымом;

Азовским морем.

Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому пассажирскому автобусу, который ехал по маршруту Краснодар – Мелитополь. В этот момент внутри находились 11 человек – благодаря тому, что все оперативно покинули салон, никто не пострадал. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что случившееся является "вопиющим актом терроризма".

