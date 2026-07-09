09 июля, 08:00Происшествия
Силы ПВО уничтожили за ночь 73 дрона ВСУ над российскими регионами
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
В период с 20:00 8 июля по 07:00 9 июля по московскому времени над российскими регионами было уничтожено 73 украинских дрона, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, БПЛА были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также:
- Калужской областью;
- Новгородской областью;
- Тверской областью;
- Орловской областью;
- Ленинградской областью;
- Ростовской областью;
- Московским регионом;
- Краснодарским краем;
- Крымом;
- Азовским морем.
Ранее ВСУ нанесли удар по рейсовому пассажирскому автобусу, который ехал по маршруту Краснодар – Мелитополь. В этот момент внутри находились 11 человек – благодаря тому, что все оперативно покинули салон, никто не пострадал. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что случившееся является "вопиющим актом терроризма".