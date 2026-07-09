Число умерших от Эболы в ДРК достигло 600 человек

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Число подтвержденных смертей от Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) достигло 600 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень министерства связи и по делам СМИ ДРК.

В ведомстве заявили, что только за минувшие сутки умерло еще 20 человек. При этом общее количество заболевших достигло 1 759 человек, что на 51 больше, чем накануне. Показатель смертности достиг 34,1%. В больницах и изоляторах под наблюдением врачей находятся 750 пациентов.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из ДРК в начале мая. Спустя время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эпидемию чрезвычайной ситуацией. Лихорадка Эбола продолжает распространяться в республике, ситуация с вирусом еще не стабилизировалась, указывали в ВОЗ.

В свою очередь, академик РАН Геннадий Онищенко заявил о существовании перечня из 36 заболеваний, способных с наибольшей вероятностью вызвать следующую пандемию. По его словам, это свиной и птичий грипп. Также есть вероятность появления очередного штамма коронавируса.

